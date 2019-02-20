«АБС ЗЭиМ Автоматизация» на совещании главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий

12-15 февраля в рамках организованного под эгидой Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков «Совета главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и стран СНГ» в состоялось совещание главных метрологов нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ. В нем принимали участие специалисты научно-исследовательских и проектных институтов, компаний-производителей оборудования, инжиниринговых фирм и другие отраслевые специалисты.

На мероприятии с докладом на тему «Повышение надёжности и безопасности технологических процессов за счёт применения новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» выступил Руководитель департамента средств автоматизации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» А.С. Тимофеев. Вопросы, затронутые в докладе представителя группы компаний «АБС Электро», вызвали большой интерес и оживленную дискуссию среди участников совещания.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»