ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ПРИНЯЛ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА РОСАТОМА

В Петрозаводске, на базе Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) состоялась корпоративная сессия «Обсуждение перспектив создания и развития производственного планирования в машиностроительном дивизионе, с учётом имеющегося опыта на предприятиях машиностроительного дивизиона». В ней приняли участие руководители предприятий машиностроительного дивизиона Росатома «Атомэнергомаш», а также специалисты в области производственного планирования. Мероприятие состоялось при поддержке Карельского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Корпоративная сессия по производственному планированию в АЭМ состоялась впервые.

В связи с ростом портфеля заказов машиностроительного дивизиона, увеличением количества станций, в строительстве которых участвуют предприятия Атомэнергомаша, вопрос планирования загрузки и балансировки мощностей стал весьма актуален. На встрече вПетрозаводске представители различных предприятий машиностроительного дивизионаРосатома смогли обменяться опытом построения своих систем производственного планирования, обсудить актуальные задачи.

В течение двух дней работы специалисты обсудили необходимость унификации, а также перспективы развития системы планирования как внутри головной компании«Атомэнергомаш», так и в организациях, входящих в дивизион. На второй день работы специалисты посетили завод «Петрозаводскмаш», где на практике ознакомились с принципами производственного планирования и контроля, применяемыми на предприятии.

По итогам мероприятия были выработаны основные решения по производственному планированию в дивизионе, определена степень участия головной компании в производственном планировании предприятий холдинга «Атомэнергомаш».

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»