Первые итоги Aquatherm Moscow 2019: рекордная посещаемость за всю историю выставки

С 12 по 15 февраля в Крокус Экспо состоялась самая крупная в России и Западной Европе выставка оборудования для отопления, водоснабжения и бассейнов Aquatherm Moscow.

В 2019 выставка Aquatherm Moscow снова превзошла свои собственные показатели: выставку посетили 29 879 специалистов — это на 9% больше результатов в Aquatherm Moscow 2018 и на 5% больше, чем предыдущий абсолютный рекорд выставки в 2017 году.

Стенды 770 компаний — ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков оборудования и свыше 230 новых участников из 30 стран — были представлены на более чем 38000 м² экспозиции Aquatherm Moscow 2019.

Деловая программа Aquatherm Moscow 2019 также была существенно расширена: в течение всех дней выставки с большим успехом состоялись 11 мероприятий, которые впервые проходили на территории выставочных залов.

Благодарим всех участников и посетителей Aquatherm Moscow 2019 и желаем развития и успехов в новом сезоне! До встречи 11–14 февраля 2020 на 24-й Aquatherm Moscow!

По материалам организаторов