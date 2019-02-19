Успех конференции «BIM- и BEM-моделирование при проектировании инженерных систем»

14 февраля в рамках выставки Aquatherm Moscow 2019 с успехом прошла организованная журналом С.О.К. (Подразделение "С.О.К. – Конференции”) и компаниями Reed Exhibition и ITE конференция «BIM- и BEM-моделирование при проектировании инженерных систем зданий и сооружений». По совокупным данным ITE (считыватели штрих-кодов) и регистраторов от С.О.К. мероприятие посетили более 450 профессионалов отрасли.

Для обмена мнениями по важному тренду в сегменте проектирования собрались ведущие эксперты по BIM и BEM-технологиям, представители компаний-поставщиков программного обеспечения, профильных консалтинговых компаний и производителей оборудования, заинтересованных в использовании цифровых двойников своей техники. В зале мероприятия присутствовали представители проектных организаций с опытом внедрения BIM-моделей, а также представители монтажных и эксплуатирующих организаций, регулирующих органов, учебных заведений, профессиональных объединений и другие специалисты в области инженерного обустройства зданий и сооружений.

Со вступительным словом к собравшимся специалистам обратился модератор конференции, главный редактор журнала С.О.К. Александр Гудко. Он отметил, что BIM-моделирование набирает обороты в России. «Через непродолжительное время данное направление станет не только вызывающим интерес, как прогрессивная технология проектирования, но и обязательным элементом процесса создания проектов» - констатировал модератор. Это означает, что назрел момент, когда много дискуссий на данную тему не бывает. Александр Гудко выразил надежду на то, что конференция внесет свой посильный вклад в расширение использования BIM и BEM при проектировании отечественных инженерных систем.

Участников конференции поприветствовал от имени Президента НОПРИЗ Михаила Посохина и от себя лично Александр Гримитлин, Президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», Вице-президент, член Совета, координатор по Северо-Западному федеральному округу НОПРИЗ.

Александр Гримитлин подчеркнул важность темы, выбранной организаторами конференции и обозначил основные задачи и проблемы данного направления. Президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» принял активное участие в последующих дискуссиях.

От лица Игоря Мещерина, Президента Национальной палаты инженеров и члена Совета НОПРИЗ, передала приветствие Елена Колосова, вице-президент Национальной палаты инженеров. В своем докладе Елена Колосова рассказала о том, что технологии информационного моделирования все больше распространяются как за рубежом, так и в России. Однако в России практические примеры применения, в основном наблюдаются у коммерческих заказчиков и эксплуатирующих организаций и показала объективные причины. Спикер рассмотрела текущее состояние внедрения BIM-технологий в России в разрезе основных участников инвестиционно-строительного проекта. Также Елена Колосова поделилась опытом взаимодействия с

европейскими коллегами в рамках рабочей группы по BIM Европейского Совета Национальных Палат Инженеров.

«Автоматический анализ модели REVIT и последующий расчёт термических нагрузок – инновационные возможности программного обеспечения liNear»: эту тема раскрыла в своей презентации Юлия Макарчук, менеджер по развитию бизнеса в СНГ компании liNear GmbH (Ахен, Германия). Слушатели познакомились с уникальными возможностями автоматического анализа моделей здания в REVIT напрямую через специально разработанный API моделей, который позволяет liNear решать бесчисленные задачи, возникающие в реальных проектах. Глубокий детализированный анализ позволяет выполнить высокоточный расчёт отопительной нагрузки в соответствии с российскими нормами и расчёт нагрузки на охлаждение в соответствии с ASHRAE.

Рассчитываются ли составные компоненты с их слоями, смоделированными в разных связанных файлах, как один термический элемент? Можно ли получить автоматическую разбивку неизолированного пола на 4 зоны? Сколько времени может занять анализ здания с более чем 5000 помещениями? Каким образом можно управлять данными расчёта термических нагрузок при проектировании в соответствии с BIM-технологиями? Ответы на все эти вопросы дала Юлия Макарчук в ходе доклада.

О том, как с помощью BIM и BEM экономить 6 млн рублей в год на эксплуатации здания рассказала Вера Бурцева, генеральный директор ГК «БЮРО ТЕХНИКИ». Можно ли на этапе проектирования определить расходы на ресурсы, которые возникнут при эксплуатации объекта? Оценить энергоэффективность объекта в деньгах? Насколько это точные данные и можно ли на них опираться? Ответы на эти вопросы спикер дала на примере реального кейса.

Генеральный директор Vysotskiy consulting Александр Высоцкий представил профессионалам доклад «Переход на BIM: о чем не говорят маркетологи. 20 минут о темной стороне инженерии в BIM». По наблюдению спикера, в 2018 году все говорили о «волшебных» преимуществах BIM: ускорении проектирования, мгновенных и точных спецификациях, автоматическом поиске ошибок. Но за кадром остались «кровь, боль и слезы» проектировщиков. Увы, первые проекты получаются дольше, сложнее, а изменения затрагивают всю компанию. Докладчик рассказал о трудностях, подстерегающих проектировщика инженерных систем в процессе перехода на BIM. Александр Высоцкий показал, как лучше выстроить процесс внедрения, обойти трудности и добиться впечатляющих результатов.

Опыт использования BIM в производственном сегменте описали в совместном докладе «Цифровые технологии на службе у ведущих мировых производителей отопительного оборудования» (опыт компании «Бош Термотехника«)» Татьяна Морзева, руководитель продуктового направления «Промышленное оборудование» компании «Бош Термотехника» и Виталий Коновалов, технический директор компании «Альянс инженеров и проектировщиков». В презентации спикеров шла речь о примерах применения передовых цифровых технологий компанией «Бош Термотехника». По словам специалистов, явление и активное развитие BIM-технологий позволяет производителю предоставить участникам рынка (от проектных и монтажных организаций до конечного пользователя и эксплуатанта оборудования) бОльший набор опций и преференций. Татьяна Морзева поделилась опытом компании Bosch в деле внедрения BIM-технологий для отопительного оборудования собственного производства, а также рассказала о перспективах работы с BIM-платформами в России с точки зрения ведущего мирового поставщика высокотехнологичных и энергоэффективных решений.

Александр Осипов, генеральный директор компании «Академия BIM» в рамках доклада «Цифровые двойники инженерного оборудования. Сервисы, которые необходимы производителям и проектным командам» затронул следующие темы: «Цифровые двойники - что

это?», «Проблематика для проектировщика», «Проблематика для производителя оборудования», «Решение проблем двух сторон».

Представитель международного производителя насосного оборудования – ведущий инженер компании ООО «Грундфос» – Анастасия Чиркова рассказала слушателям как производителю оборудования сделать «живой» BIM-контент для отечественного рынка. По словам Анастасии, проектирование инженерных систем зданий и сооружений в России выходит на качественно новый уровень и в первую очередь – благодаря обретающим законодательные формы технологиям информационного моделирования. Спикер поделилась более чем 2-летним успешным опытом создания уникального контента сложного инженерного оборудования, отвечающего требованиям отечественных заказчиков.

Важность энергомоделирования подчеркнул в своем докладе «BEM: испытания проектных решений в области инженерных систем и архитектуры с помощью виртуального стенда» Илья Завалеев, директор компании HPBS. Спикер рассказал о том, что технология цифрового моделирования была заимствована из авиакосмических и машиностроительных отраслей, где на этапе НИОКР проводят цифровое моделирование сложных систем прежде, чем проводить физические испытания, которые очень дорогие, и прежде, чем запускать продукт в серийное производство. Докладчик поведал о том, как аналогичное моделирование сегодня проводится в строительстве. Концепция, проект или рабочее решение загружается в виртуальный цифровой стенд. На цифровом стенде определяется, как будет функционировать здание, проверяется работоспособность систем, микроклимат, определяются энергетические нагрузки и проводится оптимизация решений.

Программы из серии Audytor, как новый подход к BIM-проектированию, представил в своем докладе Петр Верещинский, автор программ из серии Audytor, Президент компании SANKOM Sp. z o.o., (Польша, Варшава) и его коллега. Программное обеспечение для проектирования инженерных систем является одним из основных инструментов работы современного проектировщика, считают спикеры. Компания SANKOM Sp. z o.o. имеет почти 30-летний опыт в разработке программного обеспечения для проектирования систем отопления и водоснабжения. В 2017 году SANKOM разработала Pro-версии программ из серии Audytor, позволяющие с помощью специальных плагинов взаимодействовать с Autodesk Revit.

Дмитрий Климов, руководитель проектов инженерного отдела, руководитель группы ОВиК компании APEX project bureau и Дмитрий Иванов, руководитель группы математического моделирования, к.т.н., LEED Green Associate, ASHRAE BEMP компании APEX project bureau в докладе «Жизненный цикл здания: от BIM – к BEM и эксплуатации» отметили, что расчет инженерных систем здания по сегодняшним российским нормативам не дает полного представления об изменениях нагрузок в зависимости от внешних условий. Благодаря энергетической модели можно оценить заложенные в проект решения, проанализировать альтернативы, оптимизировать показатели энергопотребления. Докладчики рассказали о том, какой путь проходит энергетическая модель здания от этапов создания и формирования требований до эксплуатации.

В заключение профессионалы ознакомились с презентацией «Применение BIM- и CFD-технологий для строительства энергоэффективного дома» в которой Ильдар Султангузин (профессор НИУ «МЭИ», сертифицированный проектировщик пассивного дома), Татьяна Яцюк (инженер-архитектор Агентства проектного консалтинга «Содействие») и Дмитрий Кругликов (магистр НИУ «МЭИ» по специальности «Промышленные теплоэнергетические системы», инженер-проектировщик компании TURKOV) показали как можно создать комфортную среду, включающую в себя зонирование дома и участка с учетом потребностей и задач жизнедеятельности, выбрать объемно-планировочное решение дома и других построек с учетом окружающего пространства,

определить оптимальное расположение и взаимосвязь всех инженерных систем. В докладе спикеры привели пример BIM и BEM-проектирования частного энергоэффективного дома, возведенного в Московской области. Объемно-планировочные, конструктивные и инженерные решения прорабатывались в программном комплексе Archicad Graphisoft. Был произведен расчет и подбор систем отопления с помощью «Пакета проектирования пассивного дома». BIM-модель экспортировалась в программный пакет ANSYS Fluent, в котором методом конечных элементов рассчитывались поля температур и скорости, в каждой точке BIM модели.

Все презентации спикеров конференции были прослушаны участниками конференции с неподдельным интересом, который не ослабевал до самого конца мероприятия. О неугасаемом интересе к теме BIM и BEM-моделирования и опыту, транслируемому докладчиками, свидетельствовал зал, остающийся заполненным с утра и до вечера – до слов модератора, поблагодарившего спикеров и слушателей за участие в мероприятии и выразившего надежду на продолжение данной дискуссии в ходе последующих мероприятий.

По материалам журнала «С.О.К»