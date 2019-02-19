«Курганспецарматура» провел круглый стол «Развитие арматурной отрасли»

14 февраля 2019г. студенты Курганского промышленного техникума в рамках проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Курганской области посетили Круглый стол «Развитие арматурной отрасли: наука, кадры, производство» на предприятии ЗАО «Курганспецарматура».

В неформальной обстановке директор Центра кластерного развития Курганской области», депутат Курганской городской Думы, член местного совета партии «Единая Россия» Сергей Сухарев , директор ЗАО «Курганспецарматура» Александр Жилин и директор АНО «КЦИСС» Виктор Мальцев рассказали ребятам, какие цели нужно ставить перед собой, как их добиваться, что поможет в выборе будущей профессии.

Участники Круглого стола рассказывали о своих предприятиях и призвали студентов получать знания, совершенствовать профессиональные навыки и творчески подходить к выбранной профессии. После беседы состоялась экскурсия по предприятию с демонстрацией технического оснащения.

По материалам KPT Kurgan