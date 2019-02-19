LD награждена на III Российском инвестиционном форуме в Сочи

В Сочи прошёл III Российский инвестиционный форум — это ключевое мероприятие года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов. В ходе программы Форума состоялось награждение компании LD, в лице её руководителя, Левина Дмитрия. LD является участником проекта «Национальные чемпионы».

Это приоритетный проект Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» («Национальные чемпионы»). В проект было отобрано 62 компании. В рамках проекта компании получают комплексную поддержку со стороны Министерства в части взаимодействия с органами власти, институтами развития, компаниями с государственным участием.

По материалам пресс-службы Группы LD