Названа лучшая январская бригада «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

Подведены итоги и награждены победители традиционного конкурса предприятия группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», «Лучшая бригада».
Лучшей по итогам работы за январь стала бригада шлифовщиков, второе место заняла бригада №24 штамповочного участка. Бронза досталась бригаде №01103ю участок сборки средних механизмов Механосборочного цеха №9. Победители получили денежные премии и переходящий кубок. Руководство предприятия поздравляет победителей и желает дальнейших производственных успехов.
Ежемесячный конкурс «Лучшая бригада» проходит на предприятии уже более шести лет. Целью конкурса являются повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции.
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»