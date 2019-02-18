Акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров выступил в рамках Российского инвестиционного форума

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, главной темой которого стали национальные проекты, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров принял участие в пленарном заседании «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Представители власти, экспертного и бизнес-сообщества, среди которых губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, ректор Московской школы управления «Сколково» Марат Атнашев, обсудили планы по реализации ключевых проектов стратегического развития России, в частности, нацпроекта «Образование». Премьер-министр отметил важность внедрения практико-ориентированных образовательных программ и призвал реальный сектор экономики активнее подключаться к развитию системы образования.

Андрей Комаров рассказал о работе Группы ЧТПЗ, проделанной в этом направлении в течение последних лет, которая позволила достичь высоких результатов в подготовке рабочих кадров и выстроить систему непрерывного профессионального образования в условиях промышленного моногорода. Он поблагодарил Правительство РФ за поддержку изменений в Налоговый кодекс, которые позволили относить расходы на подготовку рабочих кадров по дуальной модели обучения к производственным затратам, не облагаемым налогом на прибыль.

«Согласно нацпроекту до 2024 года на повышение конкурентоспособности профессионального образования государство направит 156,2 млрд рублей, из них порядка 60 млрд рублей будет инвестировано в систему СПО. Учитывая объем вложений только нашей компании, очевидно, что государственных средств недостаточно, а для активного вовлечения бизнеса в развитие образования необходимы более серьезные изменения. Мы предлагаем внести в Налоговый кодекс поправки, которые позволят предприятиям, вкладывающим в модернизацию образовательной инфраструктуры, делать инвестиционный налоговый вычет – то есть уменьшать сумму налога на прибыль на сумму понесенных расходов», - отметил Андрей Комаров. ПЗ

В заключительном слове премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею совершенствования российского налогового законодательства с целью стимулирования инвестиций в развитие среднего профессионального образования.

Корпоративная образовательная программа «Будущее Белой металлургии», стартовавшая в 2011 году после реализации масштабных инвестиционных проектов Группы ЧТПЗ, сегодня развивается в формате государственно-частного партнерства в трех регионах присутствия компании – Челябинской и Свердловской областях, а также в Республике Татарстан. В основе программы лежит система дуального образования – 60% обучения проходит в условиях реального промышленного производства. Общий объем инвестиций в «Будущее Белой металлургии» составил более 2 млрд рублей. Система непрерывного профессионального образования по схеме «школа-колледж-предприятие-вуз» позволяет выпускнику ББМ уже в 18 лет иметь востребованную на современном производстве специальность, гарантированное трудоустройство и стабильный доход, а в 25 лет стать компетентным инженером с реальным опытом работы на производстве. За 8 лет выпущено более 900 студентов, а в настоящее время по программе обучаются более 1800 человек.

Тема профессионального образования была продолжена в рамках дискуссии на круглом столе «Государство и бизнес для современной школы: новые возможности взаимодействия в рамках национального проекта «Образование» с участием министра просвещения Ольги Васильевой. В своем выступлении Андрей Комаров рассказал об эксперименте на базе Первоуральского металлургического колледжа по внедрению управляющей компании в колледж как перспективной модели, позволяющей учреждению СПО выстроить ориентированный на работодателя образовательный процесс, а также привлечь предприятие-работодателя к оптимизации хозяйственно-административных функций, внедрить технологии бережливого производства на основе уже доказавших свою успешность практик на производственных предприятиях.

Также в рамках форума Андрей Комаров принял участие во встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с бизнес-сообществом.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ