ГРУНДФОСС РАЗВИВАЕТ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИЮ

«Грундфос» продолжает развивать направление интернет-коммерции. В конце января в социальной сети «ВКонтакте» открылся магазин компании, в планах — запуск электронного магазина в Facebook и включение в ассортимент насосов для крупных инженерных систем.

«Интернет-магазин позволяет нам решить сразу несколько задач. Во-первых, удовлетворить потребность потребителя купить фирменную вещь напрямую от производителя. Во-вторых, здесь мы продаём товары, которые не всегда просто приобрести через дилеров и в розницу — например, комплектные решения, сложные нишевые продукты, принадлежности и аксессуары. В-третьих, это площадка, которая позволяет пробовать новые инструменты продвижения и лучшие из них рекомендовать нашим партнёрам. Кроме того, интернет-магазин – хороший канал обратной связи с покупателями», — говорит Владимир Дурбажев, руководитель отдела по развитию бизнеса «Грундфос».

В интернет-магазине shop.grundfos.ru представлены насосы для частного домостроения — всего более 500 наименований. Однако в будущем компания не исключает возможности расширения ассортимента за счёт насосов для инженерных систем многоквартирных, коммерческих, промышленных зданий.

«Развитие сегмента b2b — одно из направлений электронной коммерции, к которому сегодня обращаются крупнейшие игроки рынка, такие как Amazon. Мы считаем, что в нашей сфере оно также имеет перспективы и рассматриваем возможность включения в ассортимент насосов для систем водоснабжения, отопления и водоотведения больших зданий и сооружений», — говорит Владимир Дурбажев.

По материалам журнала «С.О.К»