В Тульской области продолжается рост промышленного производства

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области - директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы ведомства в 2018 году. Дмитрий Ломовцев сообщил, что индекс промышленного производства Тульской области за 2018 год составил 102,3% (в целом по ЦФО – 108,5%, по России – 102,9%). "В целом стабильное развитие промышленности региона в 2018 году во многом обеспечено реализацией и запуском новых инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной, конкурентоспособной на мировом и отечественном рынках продукции", - сказал министр.

Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области ведет тесное взаимодействие с крупнейшими промышленными предприятиями, реализующими проекты по развитию действующих производств, среди них – ЗАО «Тулаэлектропривод». 27 ноября введено в эксплуатацию новое производство по выпуску комплектующих изделий для дистанционного и местного управления запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматурой в ЗАО "Тулаэлектропривод".

В планах промышленных предприятий Тульской области (ОАО "Щекиноазот", ООО "Полипласт Новомосковск", АО "Полема") реализация новых инвестиционных проектов: ООО УК "Промышленно-металлургический Холдинг" и ООО "Тулачермет-Сталь" реализует масштабный инвестиционный проект "Строительство литейно-прокатного комплекса по производству сортового проката, фасонного проката и слябов с производством стального проката в объеме 1,5 миллиона тонн". В настоящее время реализация проекта вошла в завершающую стадию. По информации предприятия, на данный момент объем освоенных инвестиций составляет 95,4% от общего объема финансирования проекта. Торжественная церемония запуска производства запланирована на 2019 год. Министерство разработало план мероприятий по оказанию содействия тульским оборонным предприятиям в расширении действующих производств за счет выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и "двойного" назначения.

По материалам портала Advis