НИИ Транснефть провело испытания установки для неразрушающего контроля сварных соединений резервуара

Специалисты ООО «НИИ Транснефть» на полигоне АО «Транснефть-Диаскан» (г. Луховицы, Московская область) провели испытания опытного образца комплекса автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений стенки резервуара вертикального стального.
Данный образец разработан по заданию ПАО «Транснефть» с целью повышения надежности и безопасности эксплуатации вертикальных стальных резервуаров за счет совершенствования системы оценки качества сварных соединений. Повышение производительности контроля - сокращение временных затрат - реализуется путем автоматизации процесса проведения ультразвукового контроля. Существующее применяемое оборудование требует ручное позиционирование и перемещение сканера, разрабатываемый комплекс предусматривает систему автоматического позиционирования и перемещения за счет магнитной системы и электромоторов.
«Применение систем автоматизации позволяет повысить производительность контроля и снизить влияние человеческого фактора», - отметил заведующий сектором неразрушающего контроля лаборатории сварки ООО «НИИ Транснефть» Алексей Гейт.
По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»