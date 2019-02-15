Группа ЧТПЗ поставила потребителям более 1,92 млн тонн труб в 2018 году

Предприятия трубного дивизиона Группы ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы – по итогам 2018 года отгрузили потребителям 1,92 млн тонн труб, что на 3,6% меньше объемов 2017 года. Незначительное снижение связано с завершением поставок труб большого диаметра для одного из крупнейших проектов – газопровода «Северный поток – 2». По итогам 2018 года поставки Группы ЧТПЗ на российский рынок увеличились на 1,2% до 1,42 млн тонн. За 12 месяцев отгружено 430,7 тыс. тонн труб большого диаметра (+12%); 319,5 тыс. тонн насосно-компрессорных труб (+14%); бесшовных горячекатаных линейных и индустриальных труб – 465,2 тыс. тонн (-12%). Суммарная поставка труб OCTG на внутренний рынок выросла на 9,2% и составила 405 тыс. тонн. По сравнению с 2017 годом отгрузки труб с premium-резьбами увеличились на 50%, прежде всего за счет соединений последнего поколения ЧТПЗ ПРАЙМ. Компания приняла участие во всех значимых российских проектах топливно-энергетического комплекса, основные объемы продукции были поставлены для строительства участка Северо-Европейского газопровода «Грязовец – КС Славянская». Общий объем экспорта сократился на 15% – до 498,5 тыс. тонн. Вместе с тем возросшие потребности клиентов в странах СНГ позволили нарастить суммарные поставки в ближнее зарубежье на 49,8% – до 224,8 тыс. тонн, из них на ТБД приходится 48,8 тыс. тонн (+42,7%). В 2018 году Группа ЧТПЗ реализовала более 4,8 тыс. тонн штампосварных деталей трубопроводов (штампосварные отводы, переходы, тройники), что на 166% выше показателей 2017 года. Отгрузки соединительных отводов трубопроводов выросли на 19,2% – с 10,4 тыс. тонн до 12,4 тыс. тонн. Общий объем экспортных отгрузок деталей трубопроводов превысил 1,3 тыс. тонн, что в два раза выше аналогичного периода прошлого года: поставки в дальнее зарубежье увеличены с 46 тонн до 224 тонн, в страны СНГ – с 0,6 тыс. тонн до 1,1 тыс. тонн.

«Ключевыми направлениями развития Группы ЧТПЗ являются не только повышение операционной эффективности, дальнейшее совершенствование эксплуатационных характеристик продукции, отвечающих современным и перспективным требованиям потребителей, но и совершенствование взаимодействия с нашими заказчиками в рамках построения клиентоцентричной модели бизнеса на базе передовых цифровых технологий», - отмечает Борис Коваленков, генеральный директор Группы ЧТПЗ. Стартовавшая в декабре прошлого года программа клиентоцентричной трансформации «Вы:движение» призвана вывести компанию в авангард мировых промышленных корпораций по уровню эффективности и клиентского сервиса.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ