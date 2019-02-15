ПРИВОДЫ АУМА поставили электроприводы для «Газпром нефти»

Электроприводы АУМА в количестве более 40 единиц были в сжатые сроки отгружены для строительства склада светлых продуктов АО «Газпронефть-Северо-Запад» в Ленинградской области. Склад предназначен для приема, хранения и отгрузки потребителям автомобильных бензинов и дизельного топлива.

В комплект поставки входили взрывозащищенные интеллектуальные электроприводы АУМА с блоками ACExC, управляемые по цифровому протоколу Modbus RTU. Приводы будут установлены на клиновых задвижках.

«Для этого проекта оборудование было собрано и отгружено в кратчайшие сроки, со дня заказа до его выхода от нас прошло две недели. Очень радует то, что мы можем реализовывать такие задачи благодаря расширяющимся возможностям нашего производственно-складского комплекса в г. Химки», - комментирует Сергей Викторович Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»