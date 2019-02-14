Итоги первого дня работы выставки Aquatherm Moscow

Завершился первый день Международной выставки бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа.

В первый день работы Aquatherm Moscow на стендах компаний состоялись тысячи встреч, переговоров, новых знакомств и презентаций новинок индустрии.

Весь день профессионалы и специалисты отрасли со всего мира развивали свои навыки и узнавали о новейших тенденциях в сфере отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа, а также обменивались мнениями и искали ответы на самые актуальные вопросы в рамках мероприятий деловой программы.

На конференции «Котельные на базе теплогенераторов малой и средней мощности: надежнось, энергоэффективность, модернизация и оптимизация затрат», организованной при поддержке журнала «С.О.К.», выступали представители компаний-производителей оборудования, проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций, регулирующих органов, учебных заведений, профессиональных объединений и другие специалисты в области теплоснабжения.

В своих докладах они затронули технические аспекты создания котельных на основе традиционных и конденсационных теплогенераторов, включая нюансы построения каскадных схем, методы минимизации затрат при создании объектов, подбор сопутствующего оборудования и вопросы, связанные с водоподготовкой. В ходе конференции спикеры обращали особое внимание на то, что спрос на котельные, построенные с использованием теплогенераторов малой и средней мощности, неуклонно растет, а технические возможности таких решений расширяются, однако, при этом повышаются к ним и требования со стороны потребителей. Были подробно рассмотрены плюсы и минусы каскадных систем, процесс обмена данными контролеров современных тепловых установок с внешними системами управления и мониторинга и многое другое. Поднятые в докладах вопросы были проиллюстрированы реальными примерами из практики.

Участники конференции АВОК: «Малоэтажное и коттеджное строительство. Инженерные системы высоких технологий» обсудили вопросы комплексной безопасности, перспективы и новые требования к оборудованию, а также энергоэффективные решения и технологии строительства малоэтажных и коттеджных объектов.

В первый день выставки Aquatherm Moscow в рамках деловой программы также состоялась панельная сессия Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО». Ключевой темой обсуждения стало изменение требований к производству и испытаниям радиаторов и конвекторов в 2019 году. Были также затронуты такие важные вопросы, как гармонизация российских и европейских стандартов на технические требования к отопительным приборам и методы их испытаний.

По материалам организаторов