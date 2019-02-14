ТЕРМОБРЕСТ ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР НА ВЫСТАВКЕ «ЮГБИЛД»

Компания «ТермоБрест» приглашает Вас на выставку «ЮгБилд-2019», которая будет проходить с 27 февраля по 2 марта 2019 г. в г. Краснодаре. Мероприятие состоится в ВКК «Экспоград Юг» по адресу: г. Краснодар, ул. Конгрессная, 1

Приглашаем Вас посетить выставочный стенд нашей компании, а также технический семинар, организованный СП «ТермоБрест» совместно с официальным дилером ООО «ИТ-Автоматика» (г. Ростов-на-Дону) по теме: «Современная газовая запорно-регулирующая арматура и приборы автоматики безопасности газовых систем».

Семинар состоится 1 марта и пройдет в рамках выставки в презентационной зоне выставочного центра. Начало семинара в 14:30 по местному времени.

В ходе семинара Вы сможете наглядно ознакомиться с полной номенклатурой продукции «ТермоБрест», в том числе с новинками производства, а также получить консультацию специалистов завода-изготовителя и комплект технических материалов для дальнейшей работы.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО