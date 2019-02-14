МК «СПЛАВ» ЗАПУСТИЛ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НОВУЮ МОДИФИКАЦИЮ ГРАММОМЕТРОВ

Для одного из своих постоянных заказчиков приборостроительный завод «Старорусприбор», входящий в Корпорацию «Сплав», разработал новую модификацию граммометра часового типа Г-0,015, рассчитанную на измерение малых сил до 0,015 N.

Граммометры относятся к точным измерительным приборам и предназначены для измерения силы нажатия или отрыва пружин и контактов в механизмах, приборах и установках различного типа, например, в реле электро- и радиооборудования, генераторах и т.д. Продукция «Старорусприбора» уникальна — на сегодняшний день на российском рынке аналоги отечественного производства отсутствуют.

Константин Иванов, начальник управления по продажам регуляторов и уровнемеров:

— Новая модификация граммометра расширила диапазон, на который рассчитаны выпускаемые нами приборы – от 0,015N до 3N. Приборы, рассчитанные на измерение таких малых величин, востребованы на рынке — на новую модификацию уже имеются заказы.

После разработки новая модификация граммометра прошла опытную эксплуатацию на предприятии по разработке и выпуску слаботочных реле. Тестирование проводилось на участке регулировки контактных систем реле, где прибор отработал порядка 10000 циклов измерений. Никаких отклонений в показаниях специалисты не выявили. Согласно акту, составленному по результатам опытной эксплуатации, прибор рекомендован к применению. В настоящее время «Старорусприбор» запускает новую модификацию граммометра в серийное производство.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»