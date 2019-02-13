ОМК начала поставки авторессор на конвейер завода Ford Sollers

Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край, входит в состав ОМК, АО «ОМК», г. Москва) начал поставки автомобильных рессор на завод Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Республика Татарстан). ЧМЗ отгрузил на автопредприятие две партии рессор общим количеством более 800 штук для установки на серийных легких коммерческих автомобилях Ford. Перед началом поставок специалисты заказчика провели аудит Чусовского металлургического завода, который подтвердил, что рессоры для российского производства Ford производятся из тех же марок стали и точно по такой же технологии, проходят такую же закалку, упрочнение и окраску, как и рессоры для автомобилей, производимых в других странах. «Предварительная работа с предприятием Ford Sollers велась на протяжении нескольких лет и это очень важная поставка для нас. Первые две партии рессор для серийных автомобилей Ford, как и планировалось, были не очень большими – основная работа впереди. Мы уверены в профессионализме коллектива и качестве нашей рессорной продукции и планируем развивать партнёрство с российскими заводами иностранных автомобильных брендов», — отметил директор по продажам Чусовского металлургического завода Иван Тертичный.

По материалам пресс-службы ОМК