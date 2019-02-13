СИБМЕТАЛЛ-ОМСК ОБВИНИЛИ В ВЫБРОСАХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Представители компании ООО «ПФК «Сибметалл-Омск» отреагировали на публикацию «СуперОмска» о проверке со стороны прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что предприятие допускало выброс вредных веществ, не имея на это разрешения. В ООО «ПФК Сибметалл-Омск» изложили свою версию развития событий. Судя по словам представителя компании, структура столкнулась с проблемами в силу бюрократических проволочек.

«31 августа прокуратурой Советского округа было внесено представление. В ответ на него обществом были представлены доказательства отсутствия бездействия, а именно документальное подтверждение подачи заявления в департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО от 14 сентября 2018 года, – пояснили на предприятии. – 12 ноября 2018 года специалисты ООО «ПФК «Сибметалл-Омск» подали заявление в министерство природных ресурсов и экологии Омской области, где 27 ноября и было получено необходимое разрешение. Сроки рассмотрения данных заявлений установлены законодательством РФ, и сократить сроки мы не правомочны».

Что касается загрязняющих веществ, то они несравнимы с выбросами других предприятий, уверены в компании. «Наши выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников (токарные станки, прессы, сварочное оборудование) и ручного электроинструмента, используемые в металлообработке изделий, законны и несравнимы с выбросами других производственных предприятий Омска. Кроме того, наши выбросы укладываются в жесткие рамки экологического законодательства», – добавили в ООО «ПФК «Сибметалл-Омск».

То есть, судя по заявлению, компания получила разрешение на выбросы уже после того, как прокуратура обратилась в суд.

По материалам омских СМИ