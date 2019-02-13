ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУДОВОЙ АРМАТУРЫ ГОТОВЯТСЯ К ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ

Петербургские разработчики и производители судовой арматуры в ближайшей перспективе планируют поставлять свою продукцию на экспорт. Это достаточно смелое решение, поскольку мировой рынок машиностроительной продукции отличается сложностью и закрытостью от сторонних конкурентов. При этом доля такой продукции, произведенной в России, на этом рынке составляет пока лишь 0,1%.

На мировом машиностроительном рынке судьба России как наследницы СССР достаточно печальна. Дело в том, что в советское время в данной отрасли было сформировано два крупных лагеря: СССР и США, каждый из которых создавал и работал по собственным техническим стандартам. После распада Союза все крупные сателлиты перешли на иностранные технические стандарты. Россия продолжила работать по своим ГОСТам.

«Именно в этом заключается проблема, с которой мы столкнулись сегодня, - объясняет генеральный директор завода «Армалит» Александр Кузнецов. - Чтобы выйти с нашей продукцией на внешние рынки, необходимо адаптировать ее производство под стандарты, на которые ориентируются эти рынки. Для чего необходимо разработать конструкторскую документацию по зарубежным стандартам, решить проблему с материалами.

После создания продуктов по глобальным нормативам надо провести их сертификацию за рубежом. Это очень сложно, поскольку зарубежные рынки, что естественно, целенаправленно создают серьезные регламентные барьеры, чтобы не допускать на свои внутренние рынки чужую арматуру».

Перспективу для экспортного маршрута петербургскому машиностроительному заводу дает то, что это предприятие полного цикла. Оно не только производит, но и активно разрабатывает новые образцы продукции. При этом в изделиях, которые разрабатываются на заводе, изначально закладывается возможность их производства по иностранным стандартам.

Еще одно условие успешного выхода на мировой рынок - современные производственные мощности. За 2008 - 2018 гг. инвестиции в переоснащение производства составили более 2 миллиардов рублей. На эти средства был запущен опытный производственный участок трубопроводной арматуры, участок наплавки и сварки, обновлен станочный парк в модельном, инструментальном и механосборочном цехах. Сегодня на заводе насчитывается свыше 500 единиц оборудования, 70 из них - современные обрабатывающие центры с числовым программным управлением.

«Важно, что предприятие не ограничивается приобретением нового оборудования вместо морально устаревшего, - подчеркивает главный инженер завода Михаил Смаковский. - Мы практически заново создаем новую производственную систему по современным стандартам».

К примеру, в новом цехе по производству трехэксцентриковых дисковых затворов установлен многофункциональный обрабатывающий центр, который позволяет выполнять сверлильные, фрезерные, расточные, токарные и шлифовальные операции на изделиях с большими габаритами, изготовленных из различных материалов. Широкий спектр возможностей, а также высокая степень точности и чистоты обработки детали позволяют сократить затраты на проведение последующей слесарной обработки.

Сейчас разрабатывается проект модернизации литейного производства и финишного участка. Проектируется новая роботизированная линия по изготовлению шаровых кранов, осваиваются высокотехнологичные материалы: суперсовременные титановые и медные сплавы, суперсплавы, карбиды и керамика.

«Конечно, мы стараемся приобретать лучшее оборудование крупнейших ведущих производителей Японии и Германии, - отмечает Смаковский. - Однако, поскольку мы сами производим отечественные изделия, стараемся приобретать оборудование для оснащения производства и внутри страны. Так, в 2018 году мы купили порядка 40% российского оборудования».

Сейчас продукция завода занимает более 50% российского рынка судовой трубопроводной арматуры в сегменте гособоронзаказа. Ассортиментная линейка этого направления составляет свыше 5,8 тысячи наименований. Оборудование, произведенное на заводе, успешно эксплуатируется на тральщике «Александрит», малых ракетных кораблях «Каракурт» и «Буян-М», атомном крейсере «Адмирал Нахимов», подлодках «Борей», «Ясень», «Варшавянка».

Всего номенклатура выпускаемых предприятием изделий включает более 20 тысяч наименований. В заводском КБ были разработаны и поставлены на производство линейка шаровых кранов, дисковых затворов, арматуры для перевозки сжиженных углеводородов для космодромов, а также техника для АЭС. Среди гражданских проектов, где установлено оборудование завода, - плавучая АЭС «Академик Ломоносов», атомный ледокол «50 лет Победы».

«Диверсификация нашего производства - это вполне разрешимая задача, поскольку арматуростроение пронизывает большинство направлений промышленности, - комментирует Александр Кузнецов. - Однако кардинально менять тип производства мы не планируем. Если же вернуться к теме экспорта, то, развивая новые линейки, мы изначально ориентировались не на простые и дешевые китайские решения массового масштаба, а на топовые изделия ведущих мировых производителей».

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 026 (6379) от 13.02.2019 под заголовком «Под свою резьбу».