ГАКС-АРМСЕРВИС провел совещание по подведению итогов 2018 года

На предприятии НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» прошло совещание, посвященное подведению итогов организационно-технических мероприятий прошедшего 2018 года. Руководители подразделений представили отчеты о выполненных работах прошлого года, а также дали предложения по мероприятиям, которые планируется реализовать в наступившем 2019 году. В ходе обсуждения намеченных на новый год мероприятий были откорректированы стратегические шаги для решения конкретных задач и сроки их выполнения.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»