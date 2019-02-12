АТОМЭНЕРГОМАШ НАПРАВИЛ НА РЕГИСТРАЦИЮ 66 ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОФОРМИЛ 15 «НОУ-ХАУ» в 2018

В 2018 году предприятия машиностроительного дивизиона Росатома - АО «Атомэнергомаш» в процессе выполнения НИОКР по основным бизнес-направлениям деятельности подали заявки на получение 66 патентов на изобретения в России и других государствах, а также оформили 15 секретов производства (ноу-хау).

Таким образом, в настоящее время портфель интеллектуальной собственности холдинга включает в себя 645 патентов на изобретения и полезные модели, 532 ноу-хау и 113 программ для ЭВМ.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»