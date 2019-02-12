ДАНФОСС ЗАПУСТИЛ DrivesHub – уникальный веб-ресурс для пользователей преобразователей частоты

11 февраля 2019 г. компания «Данфосс» запускает новый онлайн-портал DrivesHub. Разработка предназначена для всех пользователей приводной техники.

При регистрации преобразователя частоты Danfoss Drives на сайте становится доступна полная информация об устройстве. Среди возможностей универсального веб-ресурса – доступ к технической документации и чертежам, рекомендуемые опции и типовые решения, обновление программного обеспечения, паспорта и сертификаты, особенности гарантийного обслуживания. История по запросам клиента об оборудовании сохраняется. Также предусмотрено получение актуальных сообщений и последних новостей в области приводной техники.

Преимуществом DrivesHub является оперативная связь со службой технической поддержки компании «Данфосс». Вопрос по проблематике частотного регулирования может задать каждый посетитель вне зависимости от того, какая марка частотного преобразователя его интересует. Ответ будет предоставлен в течение одного часа.

Инженеры компании создали удобный инструмент для различных групп клиентов: опция «Рабочий стол» обеспечивает индивидуальную настройку. При помощи виджетов возможно вывести только необходимую информацию.

В ближайшей перспективе планируется подключить счетчик оставшегося гарантийного периода зарегистрированного преобразователя частоты, идет разработка модуля «Обучение» с универсальными обучающими практиками.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»