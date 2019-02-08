Новый функционал VLT MCD 600 от Danfoss

Новое поколение устройств плавного пуска MCD 600 представляет собой современное решение с интеллектуальным управлением и усовершенствованной защитой электропривода. Его применение обеспечивает наивысшие эксплуатационные характеристики оборудования, работающего с фиксированной скоростью.

Среди новых функций – «очистка насоса», способствующая удалению мусор с рабочего колеса без дополнительных устройств. Режим PowerThrough предназначен для управления двухфазным режимом при повреждении одной из трех фаз, например, при коротком замыкании. Расширены возможности защиты привода и контроллера при перегрузке и скачках напряжения. Встроенный байпас гарантирует работу без гармонических искажений на максимальной скорости.

Конструкция MCD 600 предусматривает широкий выбор дополнительных плат интерфейса и специализированных смарт-карт. Устройство русифицировано. Меню журнала регистрирует до 348 отдельных событий. Экранные и динамические QR-коды предоставляют полную информацию об УПП, включая заводской номер и неполадки.

В серии предусмотрено два диапазона напряжений – 3х200-525В и 3х380-690В, работа с токами от 20 до 579 А, возможна степень защиты IP00 или IP 20.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»