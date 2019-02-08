FRISQUET представит новые линейки котлов

С 12 по 15 февраля пройдёт 23-я международная выставка Aquatherm Moscow-2019, на которой президент компании FRISQUET Франсуа Фриске представит новые линейки конденсационных и низкотемпературных котлов, а также редкий для российского рынка комплексный сервис для частных и коммерческих потребителей, облегчающий подбор, монтаж и эксплуатацию отопительного оборудования.

Подчёркивая высокую заинтересованность FRISQUET в развитии на российском рынке, в работе Aquatherm Moscow-2019 будет участвовать президент компании Франсуа Фриске, сын основателя компании Мориса Фриске, который выпустил первый французский газовый котёл HYDROMOTRIX.

Он представит комплексный сервис, включающий всестороннюю помощь и техническую поддержку покупателю на протяжении всего жизненного цикла котла.

«Пользователь не остаётся один на один с купленным котлом. Наши специалисты сопровождают клиента на всех этапах — от проектирования системы отопления, комплектации отопительного оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ до повседневной эксплуатации и сервисного обслуживания, — рассказывает Роман Гладких, технический директор FRISQUET. — Такой по-настоящему комплексный подход, пока не привычный для российского частного и корпоративного клиента, обеспечивается тесной совместной работой компании FRISQUET с региональными партнёрами и сервисными центрами».

На стенде FRISQUET посетители смогут пообщаться с командой московского представительства, а также представителями партнёров компании — дистрибьюторов и сервисных центров.

Здесь будут представлены линейки газовых низкотемпературных котлов серии Evolution и конденсационных Condensation с интеллектуальным управлением. Посетители смогут увидеть котлы в разрезе, что позволит изучить их «сердце» — трубчатый теплообменник из чистой меди. Такая конструкция улучшает экономичность оборудования (КПД до 95%), а также вдвое продлевает срок службы по сравнению с теплообменниками со стальным оребрением. Также медные теплообменники FRISQUET поддерживают подключение до трёх независимых контуров отопления без дополнительного оборудования.

Профессионалам строительной отрасли будут демонстрироваться масштабируемые решения «под ключ» для отопления частных и коммерческих зданий. Несколько бытовых котлов Evolution, объединенных в каскад, превращаются в экономичную котельную, способную работать в большом диапазоне выдаваемой тепловой мощности. Команда московского представительства «Фриске Рус» будет ждать гостей в часы работы выставки в Павильоне № 3 МВЦ «Крокус Экспо», в зале № 13, на стенде №A223.

По материалам журнала «С.О.К»