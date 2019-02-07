Готовится обширная деловая программа выставки «Нефтегаз-2019» и Национального нефтегазового форума

Идет активное формирование программы мероприятий, которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр» в рамках 19-й международной выставки оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «Нефтегаз-2019» и Национального нефтегазового форума 15-18 апреля.

Об этом сообщили в Оргкомитете выставки и форума. Эти два важнейших отраслевых события уже который год проводятся совместно, что позволило создать крупнейшую демонстрационно-коммуникационную площадку для отечественного ТЭК.

Деловая программа выставки «Нефтегаз» и ННФ в этом году включает тематические конференции, технологические сессии и научно-практические семинары.

Внимание участников будет сфокусировано на темах и направлениях, определяющих перспективы технологического развития нефтегазового комплекса России. Это анализ глобальных тенденций на мировых рынках нефти и газа, цифровизация отрасли и трансформация профессий, инновации и экономические приоритеты, новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, импортозамещение, локализация и технологические партнерства.

Предметом обсуждения также станут экспортный потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, инновационные технологии для нефтегазового комплекса, технологические кластеры, технопарки и особые экономические зоны, научно-технологические полигоны.

Большое внимание в рамках форума и выставки будет уделено новым подходам к вопросам повышения коэффициента извлечения нефти и разработки трудноизвлекаемых запасов, эффективности геологоразведочных работ, операционной эффективности и роли человека в эпоху роботизации, экологической ответственности бизнеса и промышленной безопасности, влиянию альтернативной энергетики на развитие нефтегазовой промышленности в России и мире.

Выставка «Нефтегаз» проводится 19-й раз и опирается на богатую историю, крепкие традиции и устойчивую репутацию эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов,

делового общения, обмена опытом и актуальной информацией. Она входит в десятку крупнейших мировых смотров нефтегазовой индустрии с участием зарубежных и отечественных лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности. «Экспоцентр», как организатор, проводит «Нефтегаз-2019» в партнерстве с немецкой выставочной компанией Messe Düsseldorf GmbH при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

В работе выставки и форума примут участие руководители министерств, топ-менеджеры нефтегазовых и машиностроительных компаний, профильных союзов и ассоциаций, представители ведущих средств массовой информации.

По материалам организаторов