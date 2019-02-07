«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» АВТОМАТИЗИРУЕТ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Сотрудники Петрозаводскмаша (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) приняли участие в обучающем семинаре «Применение методов решения проблем при обнаружении несоответствующей продукции и процессов в атомной отрасли», который состоялся на базе Технической академии Росатома. Семинар был организован госкорпорацией «Росатом» с целью внедрения единого отраслевого порядка управления несоответствиями.

Как пояснила начальник отдела менеджмента качества Петрозаводскмаша Анна Андронова, новый порядок предусматривает применение предприятиями отрасли методики 8D, что по сути является пошаговым подходом к планированию и осуществлению действий, направленных на устранение и предупреждение несоответствий. На семинаре были даны инструменты сбора информации о несоответствии, выявления коренных причин, анализа риска повторного возникновения несоответствия.

Сегодня проходит опытная эксплуатация Единой отраслевой системы управления качеством — ЕОС-Качество. В ближайшее время АО «АЭМ-технологии» планирует приступить к опытной эксплуатации данной системы. В перспективе в ЕОС-Качество должны войти и заказчики и поставщики компании.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ-технологии»