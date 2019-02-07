ГАЗОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ ЗАВОДА «АЛНАС» УСПЕШНО ПРОШЕЛ ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

На месторождении «Роснефть-Пурнефтегаз» успешно завершились опытно-промысловые испытания (ОПИ) газостабилизирующего модуля в составе электроцентробежного насоса третьего габарита — оборудование отработало 180 суток в штатном режиме без замечаний.

Газостабилизирующий модуль с компрессорно-диспергирующими ступенями в третьем габарите, предназначенный для использования при осложненных условиях нефтедобычи, разработали специалисты Инженерного центра завода «Алнас» (входит в ГК «Римера») совместно с Центром исследования и разработок ГК «Римера». Геометрия проточной части нового модуля обеспечивает диспергирование и сжатие газожидкостной смеси — это исключает образование газовых пробок в скважине и обеспечивает однородную смесь на входе в насос. Использование газостабилизирующего модуля снижает пульсацию и вибрацию оборудования при добыче углеводородов. — Успешное прохождение ОПИ подтверждает, что новый газостабилизирующий модуль стабильно работает на осложненных содержанием свободного газа месторождениях, количество которых в России ежегодно растет. Помимо этого, за счет эффекта газлифта модуль потребляет меньше электроэнергии, отвечая современной тенденции к энергоэффективности нефтедобывающего оборудования, — комментирует исполняющий обязанности исполнительного директора завода «Алнас» Ильдар Хайруллин. В 2019 году завод «Алнас» продолжит разработку нового оборудования — конструкторы уже работают над аналогичными газостабилизирующими модулями для электроцентробежного насоса габаритов 5А и 2А.

По материалам пресс-службы ГК «РИМЕРА»