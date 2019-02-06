«Транснефть – Сибирь» выполнило план по диагностике МНП и объектов НПС в 2018 году

АО «Транснефть – Сибирь» в 2018 году провело внутритрубную диагностику линейной части магистральных нефтепроводов (МН) на 84 участках общей протяженностью 4700 км, годовой план диагностических работ выполнен в полном объеме.

В целях контроля технического состояния нефтепроводов в местах пересечения с водными объектами обследовано 249 подводных переходов магистральных трубопроводов (ППМТ) общей протяженностью 686,9 км. Исследование внутренней полости трубы проводилось диагностическими приборами различной конструкции (ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы). По итогам обследования выдано 249 заключений о соответствии состояния ППМТ требованиям нормативно-технической документации и сроку безопасной эксплуатации.

На основе результатов диагностики был сформирован план ремонтных работ на линейной части нефтепроводов. В соответствии с планом в 2018 году силами подрядных организаций и бригад линейных аварийно-восстановительных служб (ЛАЭС) подразделений АО «Транснефть – Сибирь» методом вырезки было устранено 57 дефектов, методом установки ремонтных конструкций на трубу – 884 дефекта. В 2019 году АО «Транснефть – Сибирь» планирует провести оценку технического состояния 20 участков линейной части протяженностью 1652,2 км и обследовать методом внутритрубной диагностики 125 участков общей протяженностью 7100 км, а также планируется диагностика 234 подводных переходов протяженностью 696 км.

Кроме того, АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги работы по диагностике объектов на нефтеперекачивающих станциях (НПС) в 2018 году. В том числе продиагностировано 34 резервуара вертикальных стальных (РВС). Резервуары обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов. По результатам диагностирования 20 резервуарам продлен срок безопасной эксплуатации, остальные подлежат капитальному ремонту.

В 2019 году будет проведено диагностическое обследование 44 резервуаров, в том числе полной диагностике подвергнутся 16 резервуаров, частичной – 28. Диагностическое обследование резервуаров выполняется в сроки и в объемах, запланированных Комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов и НПС ПАО «Транснефть» в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности.

Ежегодное выполнение мероприятий по своевременной диагностике и качественному обслуживанию системы магистральных нефтепроводов позволяют АО «Транснефть – Сибирь» повышать уровень надежности производственных объектов.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»