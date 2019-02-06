«СПЛАВ» ПОДВЁЛ ИТОГИ УЧАСТИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ МАРАФОНЕ

В Новгородской области завершился 27-ой благотворительный марафон «Рождественский подарок», направленный на помощь жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Посильный вклад в самую добрую зимнюю акцию внесли и сотрудники «Сплава» — ее постоянные участники. Общими усилиями в фонд благотворительного марафона было перечислено почти 100 тысяч рублей. Собранные средства будут адресно направлены трем новгородским семьям – Кузьминых, Ахвердян и Семеновых — нуждающимся в помощи.

Подводя итоги областного благотворительного марафона, первый заместитель губернатора–руководитель администрации губернатора Новгородской области Сергей Сорокин сказал: «Мы благодарны всем, кто не остался равнодушным к призыву помочь, кто не словом, а делом поддерживает добрую традицию проведения благотворительных акций». За участие в «Рождественском марафоне» Машиностроительной Корпорации «Сплав» вручено благодарственное письмо Губернатора Новгородской области.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»