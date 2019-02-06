Решение для бесперебойного питания частотно-регулируемого электродвигателя от Danfoss

В основе разработанной инженерами Danfoss Drives системы бесперебойного питания частотно-регулируемого привода – широкий функционал низковольтного комплектного устройства VEDAUPS. Новшество компенсирует такие недостатки питающей сети, как провалы напряжения и неполнофазные режимы, кратковременные отключения.

VEDAUPS обеспечивает подключение накопителя энергии к звену постоянного тока преобразователя частоты марки VLT или Vacon для бесперебойного питания электропривода. В качестве источника энергии выступают различные типы накопителей: Li-Ion, свинцово-кислотные, суперконденсаторы и другие. Современное решение снижает инвестиционные затраты по сравнению со стандартными системами бесперебойного питания.

Гибкая компоновка позволяет создать конфигурацию под конкретный проект. Среди типовых применений бесперебойное питание как одиночного, так и группы электроприводов в вентиляторах обдува и агрегатах воздушного охлаждения, компрессорах и насосах. Технология предназначена для использования на предприятиях энергетики, в нефтегазовой индустрии, металлургии, в строительстве и других отраслях.

Оборудование производит мониторинг состояния питающей сети, источника и преобразователя частоты. Данные архивируются, предусмотрена система оповещения.

Устройство VEDAUPS выпускают в России. «Данфосс» поставляет систему готовой к эксплуатации. Для подключения оборудования не требуется профессиональной подготовки.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»