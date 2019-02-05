Утвержден новый свод правил на проектирование и монтаж наружных трубопроводов

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о появлении нового СП 399.1325800.2018, который начнет действовать с 31 мая 2019 года. Новый свод правил на проектирование и монтаж наружных трубопроводов, дополняет и частично изменяет ныне действующий СП 40-102-2000.

СП «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа» зарегистрирован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и утвержден приказом Минстроя России от 30 ноября 2018 года № 780/пр. С 31 мая 2019 года новый СП вступит в силу. Компания «Эго Инжиниринг» поставляет на российский рынок двухслойные гофрированные полипропиленовые трубы Polytron ProKan для наружной канализации, применение которых регламентируется этим сводом правил.

Гофрированные двухслойные трубы POLYTRON ProKan для систем наружной канализации с 2005 года выпускает российский завод «ПРО АКВА». Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием известных европейских производителей и имеет собственную аттестованную лабораторию. Полипропиленовые трубы POLYTRON ProKan имеют высокую жесткость при относительно малом весе, выдерживают высокие температуры сточных вод и отличаются стойкостью к воздействию химических веществ. Испытания в независимых лабораториях показали, что конструкция трубы POLYTRON ProKan позволяет добиться ее эластичности, благодаря которой даже под действием больших нагрузок сохраняется герметичность всех соединений. Трубы POLYTRON ProKan производится из качественного сырья: полипропилена блоксополимера (PP-B), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54475 «Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации» и ТУ 2248-007-16965449-2016.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»