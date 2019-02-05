ООО «ПРИВОДЫ АУМА» открыло подразделение в г. Нижнекамск

С начала 2019 года в городе Нижнекамске действует обособленное подразделение ООО «ПРИВОДЫ АУМА». В зону ответственности данного подразделения входят Республики Татарстан и Башкортостан. По вопросам информационной и сервисной поддержки в данных регионах можно обращаться напрямую в ОП Нижнекамск. Телефоны: +7 (8555) 40-45-95, +7 939-310-65-95. Запросы можно также отправлять на электронную почту: aumanizhnekamsk@auma.ru, aumank@auma.ru. Руководитель ОП Нижнекамск – Залялетдинов Азат, телефон: 8 986 710-01-50.
По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»