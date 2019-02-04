ТМК И СИНАРА ОБСУДИЛИ С РОСАТОМОМ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В Екатеринбурге состоялось совещание представителей Трубной Металлургической Компании (ТМК), Группы Синара и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Делегацию ТМК возглавлял генеральный директор компании Александр Ширяев, делегацию Группы Синара — генеральный директор Михаил Ходоровский, делегацию Госкорпорации «Росатом» — первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

В ходе совещания обсуждались вопросы технологического развития, решения вопросов импортозамещения, перспективные проекты и возможности кооперации при реализации проектов. Было отмечено, что имеющаяся научно-техническая база, заделы по реализации инновационных проектов, производственно-технические возможности и квалификация персонала компаний-участников позволяют успешно решать указанные задачи, в том числе создавать новую конкурентоспособную продукцию для российского и международных рынков. В рамках совещания были представлены проекты по направлениям: аддитивные технологии, материаловедение, композитные материалы, электротехника и АСУТП, цифровые платформы.

Накануне для делегации предприятий Госкорпорации «Росатом» был организован технический тур на Северский трубный завод (входит в ТМК), выпускающий широкий спектр высокотехнологичной трубной продукции, и завод «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании Сименс), который производит скоростные электропоезда «Ласточка», а также грузовые электровозы нового поколения.

«У ТМК, Группы Синара и Росатома как высокотехнологичных компаний, делающих упор на инновационную деятельность, несомненно, есть точки соприкосновения и значительный потенциал для реализации проектов по созданию конкурентоспособной продукции в различных направлениях. Убежден, что эта встреча станет началом продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества», — прокомментировал Александр Ширяев.

«Научные исследования, проектирование, разработка и внедрение новейших технологий, производство инновационной продукции — это ключевые направления для Росатома, и в рамках этой деятельности мы видим возможности для синергии с проектами ТМК и Группы Синара», — отметил Кирилл Комаров.

По материалам пресс-службы ТМК