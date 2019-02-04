САЗ «АВАНГАРД» ПОЛУЧИЛ ДЕКЛАРАЦИИ ТР ТС 010 ПО СХЕМЕ 5Д

Схема 5Д предусмотрена регламентом «О безопасности машин и оборудования», применяется она, когда декларируемое оборудование (в случае САЗ «Авангард» это клапаны регулирующие с ЭИМ/с МИМ, предохранительные клапаны, отсечные с МИМ, запорные клапаны и задвижки) устанавливается на опасных производственных объектах или, когда нет возможности провести полноценные испытания, пока оборудование не установлено на производстве. Ознакомиться с декларациями подробнее можно в разделе Сертификаты и декларации.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»