«Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на магистральных трубопроводах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) Альметьевск - Калейкино, Холмогоры - Клин, Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск (УБКУА) и магистральном нефтепродуктопроводе Нижнекамск-2 - Набережные Челны.

Работы проводились в ходе плановой остановки перекачки по трубопроводам.

Для последующей реконструкции был отключен резервуар объемом 50 тыс. куб. метров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Лазарево», заменены два участка технологических трубопроводов НПС «Калейкино», ликвидировано два тройника на узле камеры приема средств очистки и диагностики (СОД), проведен средний ремонт задвижки.

В ремонтных мероприятиях были задействованы специалисты Альметьевского, Ромашкинского и Казанского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть – Прикамье».

Работы выполнены в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонт АО «Транснефть - Прикамье» с целью поддержания нормативных параметров функционирования магистральных трубопроводов.

Транспортировка нефти по магистральным трубопропроводам АО «Транснефть – Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»