ЗИО-ПОДОЛЬСК ПРОШЁЛ РЕСЕРТИФИКАЦИЮ ASME

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) подтвердил готовность к выпуску продукции, изготовленной в соответствии с требованиями Американского общества инженеров-механиков (ASME).

На предприятии прошли три проверки в рамках заключённого договора с ООО «ТЮФ Интернациональ Рус ООО – предпринимательская группа ТЮФ Рейнланд/Берлин-Бранденбург». Первые два предварительных аудита готовности предприятия – оценочный и инспекционный – провели представители уполномоченной ASME инспекционной организации – компании TUV Rheinland AIA Services, LLC. В середине декабря они провели проверку совместно с главным уполномоченным инспектором/асессором ASME Шандором Шомоди.

На основании заключения, выданного представителем американского общества, на официальном сайте ASME опубликовано уведомление о продлении ранее выданных ПАО «ЗиО-Подольск» сертификатов с правом нанесения клейм/знаков «S» и «U» на изделия (котлы и сосуды, работающие под давлением), изготавливаемые по нормам ASME.

Американское общество инженеров-механиков (ASME) — было создано в США в 1880 году и специализируется на разработке стандартов для всех областей инженерных знаний, в том числе и для газонефтехимии. Всего в мире насчитывается около 140 000 членов ASME в более чем 150 странах. Наличие сертификата ASME — это показатель технического развития предприятия и конкурентное преимущество в привлечении заказов на международных рынках. Помимо ЗиО-Подольск данным сертификатом в Атомэнергомаше обладает АО «АЭМ-Технологии» (Атоммаш и Петрозаводскмаш), а также другие предприятия.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»