АУМА поставила электроприводы для ООО «ЛУКОЙЛ-Молдова»

Партия взрывозащищенных электроприводов была отгружена для топливозаправочного комплекса (ТЗК) Аэропорта г. Кишинева, где оборудование АУМА установлено на пункте приема топлива, в подземной группе для слива топлива, в резервуарном парке, а также в насосной станции. Электроприводы на ТЗК успешно эксплуатируются с 2006 года, нареканий к их работе нет.

Представители АУМА в Молдове регулярно посещают данный объект. В 2018 году был проведен его осмотр и плановое техническое обслуживание установленного оборудования.

«Мы продолжаем развивать сотрудничество в Республике Молдова с нашими представителями, которые оказывают заказчикам помимо технических консультаций теперь и сервисную поддержку», - комментирует Дмитрий Шерихов, старший инженер по международным продажам.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»