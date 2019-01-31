МОЭК использует приводы АУМА на объектах теплоснабжения Москвы

По сообщениям пресс-службы ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», сильный снегопад, который накрыл столицу в минувшие выходные, не повлиял на теплоснабжение столицы, обесточенных потребителей не было.

На объектах ПАО «МОЭК» электроприводы c переменной скоростью AUMA SEVEN эксплуатируются уже свыше 5 лет и хорошо себя зарекомендовали. В частности, такое оборудование было установлено недавно на НПС "Ховринская". По программе модернизации установлено более 50 единиц электроприводов с частотным преобразователем.

Встроенный частотный преобразователь позволяет оборудованию работать бесперебойно даже при сильных перепадах напряжения в момент пиковых нагрузок на электросеть. Высокая точность контроля расхода потребления воды и контроля давления в системе в свою очередь обеспечивают экономический эффект.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»