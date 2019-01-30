Белэнергомаш-БЗЭМ изготовит металлоконструкции для Нижегородского НПЗ

ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» подписало контракт на подготовку рабочей документации, изготовление и поставку металлоконструкций для строительства комплекса замедленного коксования на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе в г. Кстово для ПАО «Лукойл».

Учитывая сроки выполнения работ и готовность на строительной площадке с заказчиком была согласована очередность, в соответствие с которой ведется разработка рабочей документации и закупка основных материалов для изготовления. Конструкторский отдела металлоконструкций работал в период новогодних праздников. Это позволило подготовить документацию для первоочередных объектов в необходимый срок.

Все работы выполняются в строгом соответствии с дополнительными требованиями по проекту.

По материалам пресс-службы ОО «Белэнергомаш-БЗЭМ»