«АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставило оборудование для НК «Роснефть»

Предприятие группы компаний «АБС Электро» - ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» в рамках реализации контракта с ООО «РН-Ванкор» осуществило поставку очередной партии комплектов трубопроводной арматуры с интеллектуальными электроприводами третьего поколения для обустройства Ванкорского, Тугульского и Сузунского нефтегазовых месторождений.
ООО «РН-Ванкор» (ранее АО «Ванкорнефть») — дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» — является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера — Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, расположенных на севере Восточной Сибири.
По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»