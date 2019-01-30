АСТИН ОТГРУЩИЛ ГРПШ ДЛЯ «НПЗ-ТРЕЙД»

Во второй декаде января 2019 года для нефтедобывающей компании ООО «НЗНП Трейд» предприятием ООО «Астин», входящим в состав холдинга ASTIN BGM Group, были изготовлены две газорегуляторные установки ГРПШ-НР100/В-1-УХЛ1. Внутренние трубопроводы в шкафах и сами шкафы выполнены из стали 09Г2С для безотказной работы при самых низких температурах и для эстетического восприятия изделия окрашены в фирменные цвета заказчика.

Новые ГРПШ-НР100/В-1-УХЛ1 будут надежно обслуживать объекты газоснабжения нефтянников и геологов на Гавриковском месторождении, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 263 км на юг от г. Сургут.

По материалам пресс-службы ASTIN BGM Group