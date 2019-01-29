Мечты Газпрома не сбываются: реконструкции КС в Ленобласти продолжают затягиваться

Газовая монополия экономит 2 млрд на газопроводах для жителей Ленобласти. На Карельском перешейке история и вовсе будет затяжная. 47news показывает, как порой планы Газпрома остаются на бумаге, если это не касается потоков на Запад.

В ближайшее время дочерняя структура Газпрома — ООО "Газпром инвестгазификация" представит в правительство Ленобласти план-график синхронизации выполнения программы газификации региона. Процедура ежегодная, но график корректируется в течение года. Ретроспективно, коррекция происходит в сторону частичного невыполнения монополией взятых на себя обязательств. Процесс корректно называется переносом на последующие периоды. Как говорят, это связано с финансовыми приоритетами Газпрома. По данным монополии, инвестиционная программа в 2019 году составит 1,3 трлн рублей. Из них на капитальные вложение приходится 963 млрд. Как сообщал Газпром, среди приоритетов - газопроводы "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Северный поток - 2", а также центры добычи газа на Ямале и Востоке. Упоминается и газотранспортная система на Северо-Западе.

На сегодняшний день одним из самых некомфортных вопросов для Газпрома в Ленобласти является реконструкция компрессорной станции "Северная" во Всеволожском районе. К план-графику с регионом она не имеет отношения - это так называемая "высокая" сторона, с которой Ленобласть не контактирует. Но в декабре прошлого года "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" заявил, что не может больше подключать новых потребителей в связи с достигнутой проектной производительностью "Северной". Таким образом, проблема спустилась на несколько пролётов до рядовых жителей, поскольку новые потребители на Карельском перешейке остались без возможности подключения к источнику голубого топлива. Речь о части Курортного района Петербурга, Приозерском и Выборгском районах Ленобласти. Отказ от реконструкции "Северной" формально был обусловлен расчётами, но есть мнение, что экономией. После того, как история стала публичной, Газпром решил пересмотреть свои планы.

Реконструкция "Северной" была внесена в инвестиционные планы капитального строительства ещё в 2010 году (исключена в 2011, в 2017-2018 признана, на данный момент, нецелесообразной) с лимитом капитальных вложений 130 млн рублей. По оценкам "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" на сегодняшний день, для реконструкции необходимо 1,25 млрд рублей. Из них около 900 млн - на оборудование, а 100 млн - на строительно-монтажные работы. На вопросы о том,

когда будет завершена реконструкция "Северной", собеседники нашего издания в Газпроме ответить пока не могут. Впрочем, причина понятна. Эта история ещё в начале пути. После актуализации расчётов последует обновление материалов инженерных изысканий, а также приведение проектных решений в соответствии с нормами действующего законодательства. Это, в свою очередь, потребует внесения изменений в утверждённое задание на проектирование. Затем проект должен будет пройти экспертизу Газпрома и госэкспертизу. Каждый этап по отдельности далеко не реактивный.

Придётся повозиться и с правами на земельные участки. По предварительным данным, оформлено не более 10% от необходимого. По информации собеседников в казённом учреждении "Ленобллес", до конца февраля в комитете по природным ресурсам Ленобласти необходимо утвердить два десятка комплектов проектной документации и заключить пять договоров аренды. С учётом того, как лихорадит "лесной" сектор правительства, сроки могут быть под вопросом.

Что касается финансовой части, то, по данным на третью декаду января, средств на проектирование в инвестпрограмме заложено не было, а лимит на капитальное строительство по объекту КС "Северная" отсутствовал. Дело это поправимое с точки зрения корректировок, но, с поправкой на масштаб корпорации, тоже не быстрое.

Помимо "Северной", на территории Ленобласти у Газпрома в работе ещё несколько компрессорных станций. Их приоритет - обслуживание строящегося газопровода "Северный поток - 2". В нынешних политических реалиях проект архиважный. О ходе строительства докладывает журналистам лично председатель правления монополии Алексей Миллер. В 2019 году в стройку планируется вложить 53 млрд рублей.

Компрессорная станция "Славянская" - начальная точка для "Северного потока - 2". Её готовность составляет около 60%. КС "Пикалёвская" готова на 16%, идёт погружение свай. Завершение строительно-монтажных работ намечено на конец ноября нынешнего года. На "Дивенской" ведутся подготовительные работы по расчистке участка. Закончить строительство планируется в октябре 2020 года. Под КС "Волховскую" заключён договор аренды, работы должны начаться в конце января, а закончиться - в апреле 2020. Расширение КС "Елизаветинской" должно начаться в начале февраля.

Что касается план-графика Газпрома, то в него будут включены несколько газопроводов-отводов. Часть из них с непростой судьбой. Так, проектная документация по отводу от магистрального газопровода "Грязовец - Ленинград" протяжённостью 1,7 километра к посёлку Подборовье в Бокситогорском районе была разработана в 2014 году. Объект был включён в инвестиционную программу на 2018 год с оговоркой на 2019-й. Летом прошлого года проект получил положительное заключение госэкспертизы, но у структурных подразделений Газпрома нашлись замечания к проектной документации. Планируется, что после доработки проект в конце февраля поступит на экспертизу. Реализация, предположительно, начнётся в 2020-м. Во всяком случае, лимитов на строительно-монтажные работы в инвестиционной программе 2019 года на него не предусмотрено.

Реконструкция отвода к посёлку Усть-Луга произойдёт не ранее 2020 года. При условии успешного прохождения внутренней экспертизы Газпрома и госэкспертизы. Задание на проектирование было утверждено в начале декабря прошлого года зампредом правления Виталием Маркеловым, хотя разговоры про этот отвод ведутся давно.

Строительство газопровода-отвода к Приозерску протяжённостью 130 километров разделено на четыре этапа. 18 километров до Сосново уже построено. Второй этап - до 55 километра - готов на 95%. Как утверждают в Газпроме, готова и газораспределительная станция "Сапёрное". Сроки на

этом этапе были сдвинуты из-за длительного оформления лесных участков, а также форс-мажора технологического характера при бурении прокола под железнодорожными путями. Сроком окончания работ по второму этапу называют период не ранее третьего квартала нынешнего года. На третьем этапе готовность оценивается в 20%, про четвёртый говорить и вовсе рано. За год монополия собирается вложить в стройку 1,5 млрд рублей, а закончить отвод к концу 2019 года.

Проектная документация отвода от газопровода "Волхов — Петрозаводск" к посёлку Рассвет в Лодейнопольском районе протяжённостью 4,6 километра была разработана в 2012 году и утверждена Газпромом в 2013-м. В 2018 году выяснилось, что необходима корректировка. Срок поставлен до конца февраля года нынешнего. Для актуализации, в частности, предстоит собрать информацию о земельных участках и технических условиях подключения к инженерным коммуникациям. Есть также вероятность, что проекту придётся вновь проходить госэкспертизу если исходные данные существенно изменились. На выполнение работ в нынешнем году предусмотрено 90 млн рублей. Ввести объект в строй планируется в следующем.

Всего же в Ленобласти за последние годы должно было быть построено 62 межпоселковых газопровода. Но реализовано всего 10. Ещё два запроектированы, а 36 - в процессе проектирования. По семи проектно-изыскательские работы запланированы на 2019 год, ещё по двум - на 2020. По остальным проектирование не начато из-за того, что не ясно, когда будут построены источники газоснабжения — газораспределительные станции.

Отметим, что динамика соинвестирования вложений в газификацию Ленобласти со стороны Газпрома ухудшается из года в год. Если в 2016 году монополия выполнила свои обязательства на 100%, а Ленобласть - на 105%, то в 2017 пропорция иная: Газпром - на 22%, регион - на 114%. В 2018 ситуация стала выправляться, но не намного: 35% у Газпрома и 105% у Ленобласти. Если в абсолютных цифрах, то в последнем примере монополия должна была вложить 3,2 млрд, а получилось 1,1 млрд. Ленобласть должна была инвестировать 870 млн, а вложила 917 млн.

Что касается строительства "Северного потока - 2", о котором известно, пожалуй, каждому жителю Ленобласти, то Газпром отчитывается о выполнении всех текущих работ в срок. Сложности порой возникают разве что при оформлении лесных участков. Стоит отметить, работы ведутся на высоких скоростях и это порой приводит к неприятностям. Так, 18 января экскаватором был повреждён газопровод в Тихвинском районе, после чего произошёл взрыв и последущее за ним возгорание. До сих пор не ясно, случилось это на "Северном потоке - 1" или на магистральном газопроводе "Грязовец - Ленинград", но известно, что при строительстве "Северного потока - 2".

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил идею утверждения правительством инвестпрограмм для сетевых госкомпаний, сообщили 27 января "Ведомости". В первую очередь, это касается Газпрома, который до последнего времени самостоятельно определял объекты для инвестирования. Есть вероятность, что если предложение будет реализовано, то социальная составляющая в программах дочерних компаний монополии подрастёт, как минимум, ради pr-эффекта. Оборотная сторона, как известно, в эффективности управления активами государством, а также в том, что геополитика всегда существеннее человека.

По материалам портала 47news