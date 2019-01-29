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ОМК получила премию Европейского института управления закупками

29 января, 2019 14

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) удостоена Премии Питера Кралича Европейского института управления закупками (EIPM Peter Kraljic Award, Франция) за достижения в области организации и практик закупочной деятельности. Премия ОМК вручена в номинации «Интегративное управление поставками и организации закупочной деятельности». Согласно результатам аудита EIPM, система закупок компании ОМК достигла высокого уровня зрелости в категорийном менеджменте, управлении взаимоотношениями с поставщиками, риск-менеджменте при реализации строительных проектов и в сложных закупках материально-технических ресурсов. Церемония награждения состоялась на 23-й ежегодной Конференции по закупкам, проводимой EIPM во французском городе Аршамп. Награду директору по закупкам ОМК Александру Сидорину вручили директор EIPM Бернар Грасиа, директор по закупкам Aéroports de Paris Доминик Этрурно и директор Европейского фонда управления качеством (EFQM) Джеймс Летче. «Компания осуществляет свою коммерческую деятельность на основе долгосрочного сотрудничества с предприятиями топливно-энергетической, транспортной, металлургической, машиностроительной, строительной и многими другими отраслями. Также, развивая систему устойчивых закупок, ОМК способствует укреплению социально ответственного бизнеса наших поставщиков и подрядчиков. Международная премия в этой области – еще одно подтверждение профессионализма и постоянного совершенствования взаимовыгодной работы ОМК с партнерами», – прокомментировал награждение руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

По материалам пресс-службы ОМК


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