ОМК получила премию Европейского института управления закупками

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) удостоена Премии Питера Кралича Европейского института управления закупками (EIPM Peter Kraljic Award, Франция) за достижения в области организации и практик закупочной деятельности. Премия ОМК вручена в номинации «Интегративное управление поставками и организации закупочной деятельности». Согласно результатам аудита EIPM, система закупок компании ОМК достигла высокого уровня зрелости в категорийном менеджменте, управлении взаимоотношениями с поставщиками, риск-менеджменте при реализации строительных проектов и в сложных закупках материально-технических ресурсов. Церемония награждения состоялась на 23-й ежегодной Конференции по закупкам, проводимой EIPM во французском городе Аршамп. Награду директору по закупкам ОМК Александру Сидорину вручили директор EIPM Бернар Грасиа, директор по закупкам Aéroports de Paris Доминик Этрурно и директор Европейского фонда управления качеством (EFQM) Джеймс Летче. «Компания осуществляет свою коммерческую деятельность на основе долгосрочного сотрудничества с предприятиями топливно-энергетической, транспортной, металлургической, машиностроительной, строительной и многими другими отраслями. Также, развивая систему устойчивых закупок, ОМК способствует укреплению социально ответственного бизнеса наших поставщиков и подрядчиков. Международная премия в этой области – еще одно подтверждение профессионализма и постоянного совершенствования взаимовыгодной работы ОМК с партнерами», – прокомментировал награждение руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

По материалам пресс-службы ОМК