В России начат выпуск счетчиков-рспределителей INDIV нового поколения

Семейство приборов поквартирного учета потребления тепловой энергии пополнили обновленные счетчики-распределители INDIV-X-10/10T. Производство современных аллокаторов для применения при новом строительстве и капремонте жилых домов организовано в России.

Инженеры «Данфосс» предложили новую конструкцию предыдущих моделей. Корпус унифицирован, он стал меньше, при этом дисплей был увеличен. Таким образом, устройство стало компактнее, а считывание показаний и архивных данных – удобнее. Кнопка управления вынесена на фронтальную поверхность и выполнена «под палец». При изготовлении корпуса применен новый, более практичный в эксплуатации тип пластика. Устройства получили встроенный тепловой адаптер.

Счетчик-распределитель INDIV-X-10 пришел на смену INDIV-X-10V с визуальным считыванием показаний. Модель INDIV-X-10T позволяет создать систему беспроводного сбора данных за счет встроенного радиомодуля. Данная модификация обеспечивает управляющей компании быстрый и точный учет энергопотребления в многоквартирных домах, а сбор показаний при ее применении осуществляется дистанционно без участия жителей.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»