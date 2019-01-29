KSB ПРЕДСТАВИЛА Клапан на питьевую воду с использованием ультразвука

В 2019 году компания KSB SE & Co. KGaA (Франкенталь, Германия) представила две новые серии запорных клапанов — BOA-Control EKB и BOA-Control IMS EKB. Они предназначены для использования в системах питьевого водоснабжения, системах кондиционирования воздуха и контурах охлаждения. Новые клапаны предполагают сочетание трех выполняемых функций: запорную, регулирующую и измерительную.

BOA-Control EKB и BOA-Control IMS EKB используют технологию ультразвукового сканирования для определения расхода жидкости. Встроенный датчик температуры точно фиксирует температуру жидкости посредством измерения разницы времени прохождения. Полученные данные могут сохраняться и выводиться на дисплей мобильного измерительного прибора или непрерывно передаваться в шкаф управления через стационарный измерительный прибор.

Два датчика, прикрепленные к клапану, позволяют проводить ультразвуковое сканирование. В отличие от гидравлического измерения перепада давления, клапан и его измерительный прибор соединены электрическими кабелями. Это полностью исключает возможность протечек, а также независимо от положения клапана и минимального перепада давлений, точность измерений расхода остается постоянной по всему ходу шпинделя.

Новые BOA-Control EKB и BOA-Control IMS EKB будут впервые представлены на стенде компании KSB на международной выставка по сантехнике, эксплуатации и энергоснабжению строительных объектов, сантехнического, климатического оборудования и возобновляемой энергетике — ISH 2019, которая пройдет с 10 по 15 марта во Франкфурте-на-Майне (Германия).

По материалам журнала «С.О.К»