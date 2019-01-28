ЧТПЗ поставил трубы для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске

Складской комплекс ЧТПЗ поставил 174 тонны труб большого диаметра (ТБД) для возведения моста через Обь. Продукция будет задействована в монтажных работах по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства мостового перехода через реку в створе улицы Ипподромской в Новосибирске. Трубы произведены на Челябинском трубопрокатном заводе.

Партию составили электросварные прямошовные трубы диаметром от 530 мм до 1220 мм и толщиной стенки от 10 до 12 мм из улучшенной стали 17Г1С. Весь объем продукции был отгружен клиенту за два месяца.

«По требованию заказчика к продукции были предъявлены повышенные требования. Трубы большого диаметра изготовлены из стали класса прочности К52. Мы планируем продолжить сотрудничество и поставить трубную продукцию на вторую часть строительства моста», – отмечает директор Складского комплекса ЧТПЗ Алексей Смирнов.

Протяженность нового шестиполосного моста составит 1,5 километра. Объект решит многолетнюю транспортную проблему города, обеспечив доступную связь между площадью Труда и площадью Энергетиков. Построить мост планируют за пять лет.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ