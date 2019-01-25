ООО «Транснефть – Восток» в 2018 году выполнило воздушное лазерное сканирование более 2,4 тыс. километров нефтепроводов

ООО «Транснефть – Восток» обследовало в 2018 году методом воздушного лазерного сканирования более 2,4 тыс. километров нефтепроводов.

Специалисты обследовали почти 2,7 тыс. км линейной части нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Впервые было проведено обследование почти 700 км магистрального нефтепровода (МН) Куюмба – Тайшет.

В 2017-2018 году на нефтепроводах ООО «Транснефть – Восток» было установлено более 900 устройств для определения планово-высотного положения трубопровода (УОВ). Затем они были дооснащены специальными крышками. При воздушном лазерном сканировании специальное фото-, видео- и лазерное оборудование высокого класса точности, установленное на воздушном судне, фиксирует и считывает данные о рельефе, уклонах, экспозиции склонов. Лазерный луч, отражаясь от поверхности крышек УОВ, фиксирует планово-высотное положение трубопровода.

Данные по результатам сканирования сводятся в общий отчет. На основании этой информации, в случае необходимости, производится корректировка условий эксплуатации линейной части трубопроводов.

Цель проведения работ – обеспечение эффективного и безопасного режима эксплуатации нефтепроводов ООО «Транснефть – Восток».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»