Во вторник, 22 января, завершился российский этап Чемпионата монтажников GRUNDFOS. По результатам испытаний лучшим стал Денис Моисеев из Казани. Он будет представлять Россию в финале соревнования во Франкфурте.

В конкурсе участвовали 9 монтажников, победителей региональных этапов. Участники выполняли на время три задания: балансировку гидравлической системы с GRUNDFOS ALPHA3, устранение засора в установке GRUNDFOS SOLOLIFT2, подключение насосной станции GRUNDFOS SCALA2 к системе водоснабжения. Итоговое время победителя составило 17 минут 36 секунд. Следующий участник проиграл победителю всего три секунды.

«Я очень волновался, особенно когда последний специалист проводил балансировку. Счёт шёл на секунды. Само соревнование мне понравилось, и я очень рад, что приехал сюда и испытал себя. В Германии рассчитываю на победу», — говорит Денис.

«Мы очень довольны тем, как прошёл чемпионат. В этом году в нём участвовало гораздо больше монтажников, чем в прошлом — 300 человек из 24 городов, от Минска до Иркутска, и мы рады тому, что конкурс приобретает поистине национальный размах. Все участники показали высокий уровень мастерства. Уверен, что Денис достойно представит наш регион — Россию и Белоруссию – на финальном этапе», — отметил руководитель по продажам бытового оборудования «Грундфос» Михаил Терентьев.

Чемпионат монтажников Grundfos — ежегодное состязание, которое проходит по всему миру. Монтажники соревнуются в своих навыках монтажа оборудования GRUNDFOS. В этом году финальный этап пройдёт 13–14 марта во Франкфурте.

По материалам журнала «С.О.К»