ТМК И СКОЛТЕХ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В Москве, на территории инновационного центра «Сколково» состоялось рабочее совещание представителей Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, в частности, возможные совместные проекты в рамках взаимодействия между центрами Сколтеха и научно-техническим центром (НТЦ) ТМК в Сколково, который начнет работу в 2019 году. Кроме того, одним из важных направлений было названо сотрудничество в области образования между корпоративным университетом ТМК (ТМК2U) и Сколтехом. Участники совещания посетили Центр добычи углеводородов, Центр проектирования, производственных технологий и материалов Сколтеха, а также строящееся здание НТЦ ТМК в Сколково, где полным ходом идут отделочные работы и начат монтаж уникального оборудования.

«ТМК как инновационная компания настроена на самое активное и плодотворное взаимодействие со Сколтехом. У специалистов нашего научного кластера и центров Сколтеха большой потенциал для совместной работы, и я уверен, что общими усилиями мы реализуем не один высокотехнологичный проект в сфере нефти и газа, металлургии и смежных отраслях», — отметил директор по научной работе ТМК — руководитель корпоративного научно-исследовательского центра Игорь Пышминцев.

«Сколтех может представлять большую пользу для ТМК и ее научно-технических центров по целому ряду направлений. Это как виртуальные двойники производственных линий и изделий, так и новые материалы и конструкции из них, а также расчет и испытание их прочности. Это также разработка, создание и отработка инновационных технологий в наших лабораториях и последующая их передача на производство», — сказал руководитель офиса партнерских программ с индустрией Сколтеха Иван Богданов.

По материалам пресс-службы ТМК