ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ НАБОР НА ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В «КОЛЛЕДЖЕ БУДУЩЕГО ТАТАРСТАНА»

С 28 января стартуют бесплатные факультативные занятия для школьников 5-11 классов в «Колледже будущего Татарстана» по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Мехатроника», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Электромонтаж».

Под руководством педагогов «Колледжа будущего Татарстана» альметьевские школьники научатся чертить, проектировать, моделировать, создавать фото и анимацию в программе Autodesk Inventor, работать на токарных и фрезерных станках, собирать и программировать мехатронные станции, отрабатывать основные навыки электромонтажа. Помимо этого, школьники будут готовиться к соревнованиям по стандартам WorldSkills Junior. — Школьники, обучающиеся на факультативных занятиях в «Колледже будущего Татарстана», уже завоевали на чемпионатах по стандартам WorldSkills Junior девять медалей. Только в 2016-2018 годах они стали победителями и призерами V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Краснодаре и нескольких региональных чемпионатов в Казани, — комментирует руководитель образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана» Айрат Хафизов. Ежегодно бесплатные факультативные занятия в «Колледже будущего Татарстана» посещают около 40 альметьевских школьников.

По материалам пресс-службы ГК «Римера»